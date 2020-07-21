Укрзализныця запускает еще несколько поездов: куда можно будет поехать

Летний отпускной сезон в самом разгаре и украинцы получат возможность поехать в самые популярные курортные места в Украине. Укрзализныця открыла продажу билетов в пяти направлениях, которые пользуются большим спросом для отдыха.

С 21 июля можно будет доехать до Черновцов, Трускавца, Одессы и Ужгорода. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Какие поезда начнут курсировать с 21 июля в Украине:

№ 702/701 Львов-Черновцы. Первый рейс из Львова 21 июля, из Черновцов – 22 июля. Этот поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

№ 41/42 Днепр-Трускавец. Из Днепра первый рейс отправится 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Этот поезд будет курсировать через день.

№ 136/135 Черновцы – Одесса. Первые рейсы отправятся уже 22 июля, и они будут ежедневными.

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск. Из Ужгорода первый рейс отправится 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Этот поезд будет курсировать раз в три дня.

№ 317/318 Запорожье – Одесса. Первый рейс из Запорожья – 24 июля, из Одессы – 25 июля. График поезда – через день.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов на семь поездов во Львовском направлении.

А также рассказывали о том, что в поездах, которые следуют в Киев, будут продавать полностью все билеты.