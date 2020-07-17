"Укрзалізниця" запустила ще 7 потягів на Львівському напрямку

Фото: електричка (РБК-Україна)

Потяги почнуть курсувати з 20 липня

"Укрзалізниця" відновила курсування ще 7 приміських потягів на Львівському напрямку. Також поїзд № 6470/6469 Снятин-Коломия-Снятин буде продовжено в Чернівці.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, з 20 липня буде відновлено рух за наступними маршрутами:

№ 6353 Здолбунів - Ковель (відправлятися зі ст. Здолбунів у 08:30, прибувати в Ковель в 12:05);

№ 6396/6395 Ковель - Луцьк (20:50-23:00);

№ 6307 Ковель - Червоноград (19:50-22:35);

№ 6319 Сарни - Ковель (03:24-7:26);

№ 6320 Ковель - Сарни (20:15-23:58).

Починаючи з 21 липня запустять ще два рейси:

№ 6352 Луцьк - Здолбунів (4:26-7:07);

№ 6302 Червоноград - Ковель (04:37-07:20).

Поїзд Снятин-Коломия-Снятин з 20 липня буде відправлятися з Коломиї в 21:08 і прибуватиме до Чернівців о 23:12. У зворотному напрямку відправлення з Чернівців о 4:55, прибуття в Коломию в 6:58.

Раніше РБК-Україна писало, що УЗ запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" планують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.