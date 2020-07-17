ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Укрзалізниця" запустила ще 7 потягів на Львівському напрямку

Україна, П'ятниця 17 липня 2020 14:46
"Укрзалізниця" запустила ще 7 потягів на Львівському напрямку
Фото: електричка (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Потяги почнуть курсувати з 20 липня

"Укрзалізниця" відновила курсування ще 7 приміських потягів на Львівському напрямку. Також поїзд № 6470/6469 Снятин-Коломия-Снятин буде продовжено в Чернівці.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, з 20 липня буде відновлено рух за наступними маршрутами:

  • № 6353 Здолбунів - Ковель (відправлятися зі ст. Здолбунів у 08:30, прибувати в Ковель в 12:05);
  • № 6396/6395 Ковель - Луцьк (20:50-23:00);
  • № 6307 Ковель - Червоноград (19:50-22:35);
  • № 6319 Сарни - Ковель (03:24-7:26);
  • № 6320 Ковель - Сарни (20:15-23:58).

Починаючи з 21 липня запустять ще два рейси:

  • № 6352 Луцьк - Здолбунів (4:26-7:07);
  • № 6302 Червоноград - Ковель (04:37-07:20).

Поїзд Снятин-Коломия-Снятин з 20 липня буде відправлятися з Коломиї в 21:08 і прибуватиме до Чернівців о 23:12. У зворотному напрямку відправлення з Чернівців о 4:55, прибуття в Коломию в 6:58.

Раніше РБК-Україна писало, що УЗ запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" планують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Укрзалізницяпоездэлектричка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся