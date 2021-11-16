Укрзалізниця взялася за капремонт вагонів: як виглядатимуть нові трансформери
Укрзалізниця до кінця 2021 року відремонтує 15 вагонів-трансформерів. Це дозволить продовжити термін їх експлуатації як мінімум на 14 років.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Що зміниться у вагонах
У складах поміняють інтер'єр салону, зроблять нові вікна, будуть туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, індивідуальний кондиціонер.
Скільки коштуватиме ремонт
Вартість капітально-відновлювального ремонту одного вагона - близько 16 млн грн.
До речі, з 12 листопада між Києвом і Херсоном вже запустили поїзд, у складі якого тільки капітально-відновлені вагони.
Укрзалізниця нагадує, що з початку 2021 року компанія здійснила капітально-відновлювальний ремонт 16 таких вагонів.
Зараз 7 з них курсують у складі поїзда №737/738 Запоріжжя - Київ. Відзначається, що вагони-трансформери підходять і для далеких, і для коротких маршрутів.
Як ми раніше писали, "Укрзалізниця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагона.