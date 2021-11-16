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Укрзалізниця взялася за капремонт вагонів: як виглядатимуть нові трансформери

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Вівторок 16 листопада 2021 15:18
Укрзалізниця взялася за капремонт вагонів: як виглядатимуть нові трансформери Як виглядатимуть вагони Укрзалізниці після ремонту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця до кінця 2021 року відремонтує 15 вагонів-трансформерів. Це дозволить продовжити термін їх експлуатації як мінімум на 14 років.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Що зміниться у вагонах

У складах поміняють інтер'єр салону, зроблять нові вікна, будуть туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, індивідуальний кондиціонер.

Скільки коштуватиме ремонт

Вартість капітально-відновлювального ремонту одного вагона - близько 16 млн грн.

До речі, з 12 листопада між Києвом і Херсоном вже запустили поїзд, у складі якого тільки капітально-відновлені вагони.

Укрзалізниця нагадує, що з початку 2021 року компанія здійснила капітально-відновлювальний ремонт 16 таких вагонів.

Зараз 7 з них курсують у складі поїзда №737/738 Запоріжжя - Київ. Відзначається, що вагони-трансформери підходять і для далеких, і для коротких маршрутів.

Як ми раніше писали, "Укрзалізниця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагона.

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Укрзалізниця
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