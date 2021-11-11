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"Укрзализниця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагону

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 15:35
"Укрзализниця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагону
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" готується до масштабного оновлення складу пасажирських вагонів у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наступного року компанія планує завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Один із проектів такого вагона - капсульного типу - уже підготував АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

У цьому вагоні передбачено 52 однакових місця-поличок збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). Кожен пасажир матиме свій стіл, панель керування освітленням із нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником для читання та розеткою з роз’ємом USB.

"Завдяки плануванню поличок уздовж вагона усі пасажири мають змогу зручно розміщуватись на поличках у напрямку руху", - розповіли в "Укрзалізниці".

Пасажири також отримають особистий простір для комфортного перебування та відпочинку. Спеціальні шторки дають змогу відокремити кожне місце у повноцінну "капсулу". У перспективі кожне місце планують обладнати інтерактивними панелями для перегляду важливої інформації та розважальних програм.

У вагоні використали надійні металеві каркасні перегородки, а пожежобезпечна стеля обладнана вбудованими світлодіодними світильниками.

Там також планують встановити сучасну систему кондиціювання з індивідуальним керуванням, систему екологічно чистого туалету, нове електрообладнання, опалення, водопровід та різноманітне сервісне обладнання.

"Пропоноване сьогодні планування вагона має незвичний вигляд, але й очевидні переваги: у такому вагоні всі пасажири матимуть рівні умови перебування", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком програми "Велике будівництво".

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