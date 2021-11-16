Укрзализныця взялась за капремонт вагонов: как будут выглядеть новые трансформеры

Укрзализныця до конца 2021 года отремонтирует 15 вагонов-трансформеров. Это позволит продлить срок их эксплуатации как минимум на 14 лет.

Что изменится в вагонах

В составах поменяют интерьер салона, сделают новые окна, будут туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, индивидуальный кондиционер.

Сколько будет стоить ремонт

Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного вагона – около 16 млн грн.

Кстати, с 12 ноября между Киевом и Херсоном уже запустили поезд, в составе которого только капитально-восстановленные вагоны.

Укрзализныця напоминает, что с начала 2021 года компания осуществила капитально-восстановительный ремонт 16 таких вагонов.

В настоящее время 7 из них курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье - Киев. Отмечается, что вагоны-трансформеры подходят и для дальних, и для коротких маршрутов.