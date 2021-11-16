Укрзализныця взялась за капремонт вагонов: как будут выглядеть новые трансформеры
Укрзализныця до конца 2021 года отремонтирует 15 вагонов-трансформеров. Это позволит продлить срок их эксплуатации как минимум на 14 лет.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Что изменится в вагонах
В составах поменяют интерьер салона, сделают новые окна, будут туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, индивидуальный кондиционер.
Сколько будет стоить ремонт
Стоимость капитально-восстановительного ремонта одного вагона – около 16 млн грн.
Кстати, с 12 ноября между Киевом и Херсоном уже запустили поезд, в составе которого только капитально-восстановленные вагоны.
Укрзализныця напоминает, что с начала 2021 года компания осуществила капитально-восстановительный ремонт 16 таких вагонов.
В настоящее время 7 из них курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье - Киев. Отмечается, что вагоны-трансформеры подходят и для дальних, и для коротких маршрутов.
Как мы ранее писали, "Укрзализныця" представила концепт нового капсульного плацкартного вагона.