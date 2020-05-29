ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де Укрзалізниця відновила рух поїздів: з'явилася інфографіка

STYLERЖиття    29.05.2020 - 22:36
Де Укрзалізниця відновила рух поїздів: з'явилася інфографіка
Укрзалізниця відновила рух поїздів (колаж РБК-Україна)

Владислав Криклій показав на карті, де зараз відновлено рух пасажирських поїздів

Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів в умовах пандемії та з урахуванням нових карантинних вимог. Зараз курсують 6 поїздів Інтерсіті+ та 23 потяги далекого прямування в різні куточки країни.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своєму Telegram-каналі.

Також чиновник опублікував карту "робочих" напрямів і перерахував всі поїзди, які здійснюють пасажирські перевезення.

Як вино на інфографіці, Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів у центральних, південних та східних регіонах.

Інтерсіті+

  • №721/722 Київ - Харків
  • №726/725 Київ - Харків
  • №763/764 Київ - Одеса
  • №711/712 Київ - Костянтинівка
  • №732/731 Київ - Запоріжжя
  • №734/733 Київ - Покровськ

Поїзда

  • №740/739 Київ - Кривий Ріг
  • №8/7 Одеса - Харків
  • №20/19 Лисичанськ - Київ
  • №53/54 Дніпро - Одеса
  • №63/64 Харків - Київ
  • №105/106 Київ - Одеса
  • №791/792 Київ - Кременчук
  • №81/82 Харків - Новоолексіївка
  • №125/126 Київ - Костянтинівка
  • №10/9 Київ - Маріуполь
  • №37/38 Київ - Запоріжжя
  • №738/737 Київ - Запоріжжя
  • №116/115 Київ - Бердянськ
  • №136/135 Київ - Покровськ
  • №76/75 Кривій Ріг - Київ
  • №102/101 Київ - Херсон
  • №766/765 Київ - Херсон
  • №12/11 Київ - Новоолексіївка
  • №79/80 Дніпро - Київ
  • №779/780 Суми - Київ, Вінниця
  • №782/781 Київ - Черкаси
  • №786/785 Київ - Шостка
  • №790/789 Київ - Кропивницький

Також міністр поінформував, що до запуску пасажирського сполучення готові 42 поїзди, але їх кількість може бути збільшена. Рішення про поновлення повідомлення ухвалили в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Де Укрзалізниця відновила рух поїздів: з'явилася інфографіка

Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів - куди можна їхати (Фото: t.me/vladyslavkryklii)

Раніше ми писали про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія".

Додамо, що в Україні в умовах карантину поїзди будуть напівпорожні, а всі пасажири будуть у масках і респіраторах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України УкрзалізницяпоездИнтерсити
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся