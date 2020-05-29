Де Укрзалізниця відновила рух поїздів: з'явилася інфографіка

Укрзалізниця відновила рух поїздів (колаж РБК-Україна)

Владислав Криклій показав на карті, де зараз відновлено рух пасажирських поїздів

Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів в умовах пандемії та з урахуванням нових карантинних вимог. Зараз курсують 6 поїздів Інтерсіті+ та 23 потяги далекого прямування в різні куточки країни.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своєму Telegram-каналі.

Також чиновник опублікував карту "робочих" напрямів і перерахував всі поїзди, які здійснюють пасажирські перевезення.

Як вино на інфографіці, Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів у центральних, південних та східних регіонах.

Інтерсіті+

№721/722 Київ - Харків

№726/725 Київ - Харків

№763/764 Київ - Одеса

№711/712 Київ - Костянтинівка

№732/731 Київ - Запоріжжя

№734/733 Київ - Покровськ

Поїзда

№740/739 Київ - Кривий Ріг

№8/7 Одеса - Харків

№20/19 Лисичанськ - Київ

№53/54 Дніпро - Одеса

№63/64 Харків - Київ

№105/106 Київ - Одеса

№791/792 Київ - Кременчук

№81/82 Харків - Новоолексіївка

№125/126 Київ - Костянтинівка

№10/9 Київ - Маріуполь

№37/38 Київ - Запоріжжя

№738/737 Київ - Запоріжжя

№116/115 Київ - Бердянськ

№136/135 Київ - Покровськ

№76/75 Кривій Ріг - Київ

№102/101 Київ - Херсон

№766/765 Київ - Херсон

№12/11 Київ - Новоолексіївка

№79/80 Дніпро - Київ

№779/780 Суми - Київ, Вінниця

№782/781 Київ - Черкаси

№786/785 Київ - Шостка

№790/789 Київ - Кропивницький

Також міністр поінформував, що до запуску пасажирського сполучення готові 42 поїзди, але їх кількість може бути збільшена. Рішення про поновлення повідомлення ухвалили в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

Укрзалізниця відновила рух пасажирських поїздів - куди можна їхати (Фото: t.me/vladyslavkryklii)

Раніше ми писали про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія".

Додамо, що в Україні в умовах карантину поїзди будуть напівпорожні, а всі пасажири будуть у масках і респіраторах.

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Автор: Володимир Костирін