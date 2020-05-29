Где Укрзализныця возобновила движение поездов: появилась инфографика

Укрзализныця возобновила движение поездов (коллаж РБК-Украина)

Владислав Криклий показал на карте, где сейчас возобновлено движение пассажирских поездов

Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в условиях пандемии и с учетом новых карантинных требований. Сейчас курсируют 6 поездов Интерсити+ и 23 поезда дальнего следования в разные уголки страны.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

Также чиновник опубликовал карту "рабочих" направлений и перечислил все поезда, которые осуществляют пассажирские перевозки.

Как вино на инфографике, Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов в центральных, южных и восточных регионах.

Интерсити+

№721/722 Киев - Харьков

№726/725 Киев - Харьков

№763/764 Киев - Одесса

№711/712 Киев - Константиновка

№732/731 Киев - Запорожье

№734/733 Киев - Покровск

Поезда

№740/739 Киев - Кривой Рог

№8/7 Одесса - Харьков

№20/19 Лисичанск - Киев

№53/54 Днепр - Одесса

№63/64 Харьков - Киев

№105/106 Киев - Одесса

№791/792 Киев - Кременчуг

№81/82 Харьков - Новоалексеевка

№125/126 Киев - Константиновка

№10/9 Киев - Мариуполь

№37/38 Киев - Запорожье

№738/737 Киев - Запорожье

№116/115 Киев - Бердянск

№136/135 Киев - Покровск

№76/75 Кривой Рог - Киев

№102/101 Киев - Херсон

№766/765 Киев - Херсон

№12/11 Киев - Новоалексеевка

№79/80 Днепр - Киев

№779/780 Сумы - Киев / Винница

№782/781 Киев - Черкассы

№786/785 Киев - Шостка

№790/789 Киев - Кропивницкий

Также министр проинформировал, что к запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено. Решение о возобновлении сообщения приняли в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов - куда можно ехать (Фото: t.me/vladyslavkryklii)

Ранее мы писали о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".

Добавим, что в Украине в условиях карантина поезда будут полупустые, а все пассажиры будут в масках и респираторах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин