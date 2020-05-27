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Пасажири в масках і напівпорожні потяги: як УЗ буде виходити з карантину

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 09:19
Пасажири в масках і напівпорожні потяги: як УЗ буде виходити з карантину
Фото: потяг прибув на станцію (РБК-Україна)

Відновлення пасажирський перевезень в Україні планується з 1 червня

В Україні в рамках послаблення карантину починає працювати залізничне сполучення з 1 червня. Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах і всі пасажири мають бути в масках.

Як УЗ буде виходити з карантину, повідомляє прес-служба УЗ.

На сайті залізниці відкрили продаж квитків на 14 поїздів. Втім, потяги будуть напівпорожні. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів України.

Правила користування поїздами

  • Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках.
  • Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.
  • Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Квитки вже продаються через сервіс покупки на сайті УЗ. Також з сьогоднішнього дня планується відкриття залізничних кас.

Відновлення пасажирський перевезень в Україні планується з 1 червня. Хоча, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що це станеться вже на цьому тижні. У Міністерстві інфраструктури пообіцяли не піднімати ціни на залізничні квитки.

На станції "Київ-Пасажирський" встановлена нова система відеоспостереження. Там розмістили 22 камери, оснащені системою розпізнавання осіб. Такі в майбутньому можуть з'явитись і на приміських вокзалах.

Нагадаємо, вчора УЗ відкрила продаж на 5 поїздів Інтерсіті+.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні почався продаж на 9 поїздів далекого прямування.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України поезджелезнодорожное сообщение
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