Пасажири в масках і напівпорожні потяги: як УЗ буде виходити з карантину

Фото: потяг прибув на станцію (РБК-Україна)

Відновлення пасажирський перевезень в Україні планується з 1 червня

В Україні в рамках послаблення карантину починає працювати залізничне сполучення з 1 червня. Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах і всі пасажири мають бути в масках.

Як УЗ буде виходити з карантину, повідомляє прес-служба УЗ.

На сайті залізниці відкрили продаж квитків на 14 поїздів. Втім, потяги будуть напівпорожні. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів України.

Правила користування поїздами

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках .

. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

буде здійснюватися при посадці до вагону. Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Квитки вже продаються через сервіс покупки на сайті УЗ. Також з сьогоднішнього дня планується відкриття залізничних кас.

Відновлення пасажирський перевезень в Україні планується з 1 червня. Хоча, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що це станеться вже на цьому тижні. У Міністерстві інфраструктури пообіцяли не піднімати ціни на залізничні квитки.

На станції "Київ-Пасажирський" встановлена нова система відеоспостереження. Там розмістили 22 камери, оснащені системою розпізнавання осіб. Такі в майбутньому можуть з'явитись і на приміських вокзалах.

Нагадаємо, вчора УЗ відкрила продаж на 5 поїздів Інтерсіті+.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні почався продаж на 9 поїздів далекого прямування.

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Автор: Анастасия Рокитна