Укрзалізниця вляпалася у скандал: "температуру ніхто не міряв ще й зайців понабирали"

У чому проблема?

За словами жінки, нещодавно їй довелося повертатися з "червоної" зони. Але не зважаючи на те, що УЗ розповідає про "посилений масковий режимі для всіх провідників та пасажирів", а також наголошує про те, що "екіпаж кожного поїзда повністю забезпечений масками та дезінфекційними засобами", ці норми під час поїздки у її випадку не дотримувалися.

"Їхали з "червоної" зони. Температуру ніхто не міряв, з дезінфекції і обробки - тільки графік на стіні, який ніхто не виконує. Жодної обробки не було. Так ще й у Вінниці "зайців" понабирали повний коридор. Всі без масок звичайно. Хоча їм, мабуть, маски не потрібні. Вони ж - "зайчики", - написала Ірина.

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Цей неприємний інцидент трапився, за словами пасажирки, 8 березня.

"Навіщо цю "уринотерапію" влаштовувати, і розповідати про дезінфекцію і безпечні перевезення, якщо не можуть навіть провідників змусити, щоб вони безквиткових не брали", - поскаржилась вона.

Слова жінки підтвердили й інші користувачі мережі.

"Чому їздять пасажири без масок? Укрзалізниця, от скажіть? І самі провідники знімають після великих станцій!" - написав один з юзерів.

Пасажирів просять не сварити Укрзалізницю привселюдно

Але дехто з користувачів мережі просить незадоволених пасажирів не писати негативні коментарі про УЗ.

"Давайте, пишіть все, що бачили і знаєте! Потім на оленях будете їздити, коли зупинять залізницю!" - звернулася до незадоволених пасажирів Ганна Козак.

"Ну-ну. Вже без поїздів були? Потім плакали: "пустіть поїзди". Тепер що вже не влаштовує?" - додав інший користувач.

Тому, що провідники беруть "зайців", дехто також знаходить пояснення.

"Була б зарплата у провідника і рядового лінійного робочого така ж, як у членів наглядової ради, а у наглядової ради була б зарплата, як у провідника і лінійних робочих, тоді б і зайців не було б... А так - всі виживають, як можуть..." - написав Сергій Сидоренко.

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А що Укрзалізниця?

Тим часом УЗ показала на відео, як готує вагони до спецрейсів у "червоні" зони.

Під веселу музику в ролику люди у захисних костюмах оброблюють поїзди спеціальним розчином, який не шкодить здоров'ю пасажирів, але має захистити їх від розповсюдження коронавірусної інфекції.