Залізничні квитки подорожчають з 1 квітня: як зміниться вартість

Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів , багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%.

Згідно з проектом, до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе та м'яких вагонах із 2-місними купе (СВ) поїздів внутрішнього сполучення щомісячно, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.

За розрахунками, підвищення тарифів дасть змогу отримати "Укрзалізницею" в 2021 році додаткові надходження в сумі 557,9 млн грн.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, потреба в індексації тарифів пов'язана із необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

"Несвоєчасність індексації рівня тарифів, від'ємна рентабельність пасажирських перевезень не забезпечують технічний розвиток залізничної галузі в умовах значного зносу основних засобів, особливо пасажирського рухомого складу", - йдеться в документі.

Востаннє підвищення тарифів відбувалося у 2018 році. У цей період спостерігається тенденція зростання індексу споживчих цін, а саме у 2018 році - на 9,8%, 2019 році - 4,1%, у 2020 році - 5,0%, а у2021 році індекс споживчих цін прогнозується на рівні 6,2% (грудень до грудня попереднього року) та у 2021 році прогнозується збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників в Україні на рівні 12,1%, зазначили в Мінінфраструктури.

У міністерстві вважають, що після прийняття запропонованого проекту акту можуть виникнути наступні ризики у вигляді:

репутаційних ризиків - негативна реакція засобів масової інформації;

соціальної напруги у зв'язку зі зростанням цін на перевезення пасажирів та багажу;

тимчасового зменшення попиту населення та відтік пасажирів на альтернативні види транспорту.

"Зазначені ризики будуть мінімізовані за рахунок проведення роз'яснювальної роботи у засобах масової інформації щодо забезпечення безпеки руху при підвищенні якості послуг та розширення сфери додаткових послуг на залізничному транспорті", - йдеться в документі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжила до 19 березня включно обмеження на продаж квитків, а також висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей. Ці області знаходяться в "червоній" зоні карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, транспортний проект City Express стартує в Києві вже 15 березня. Перша електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча.