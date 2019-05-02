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Укрзалізниця потрапила в новий скандал: що сталося (відео)

STYLERЖиття    02.05.2019 - 15:34
Укрзалізниця потрапила в новий скандал: що сталося (відео)
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову оскандалилася через жахливі умови у вагоні

Укрзалізниця потрапила в скандал через те, що під час руху протікав дах вагона, а з вікон сильно дуло. Про це повідомила журналістка Юлія Юліна на своїй Facebook-сторінці.

Неприємності сталися з дівчиною у потязі Київ-Миколаїв. Журналістка звертається до голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова з питанням, як можна було пустити такий склад в дорогу.

Укрзалізниця потрапила в новий скандал: що сталося (відео)

Укрзалізниця потрапила у скандал через протікаючий вагон (фото: facebook.com/yulina.yulia)

"Євген Кравцов Укрзалізниця, ви жартуєте? Поїзд 162 Київ - Миколаїв. Дощ не тільки на вулиці, але і в вагоні. Як взагалі такий рухомий склад можна було випустити в дорогу?" - написала журналістка.

Крім того, що з даху вагона капало, у вікна співробітники УЗ заштовхали ганчірки з разорваної постільної білизни перевізника, "щоб не дуло".

Укрзалізниця потрапила в новий скандал: що сталося (відео)

Укрзалізниця потрапила у скандал через протікаючий вагон (фото: facebook.com/yulina.yulia)

На відео видно, що вся підлога в купе, де їхала дівчина, залита водою, яка інтенсивно капає зі стелі.

Укрзалізниця потрапила у скандал через протікає вагона (відео: facebook.com/yulina.yulia)

Раніше ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила в скандал з-за жахливих умов у туалеті вагона.

Нагадаємо, що в поїзді "Київ-Херсон" сталося ЧП. Пасажири відчули, що їх вагон почав наповнюватися димом.

Також повідомлялося про те, що Укрзалізниця потрапив у гучний скандал із-за того, що купувала російські деталі за завищеними цінами.

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