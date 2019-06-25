Укрзалізниця знову влипла в скандал: усі деталі конфлікту з пасажирами

Скандал З Укрзалізницею (Колаж РБК-Україна)

Співробітники Укрзалізниці порушили всі інструкції і навіть закон

Укрзалізниця знову оскандалилася. У пасажирів поїзда №720 "Київ-Харків" провідник і начальник поїзда вимагали гроші за те, щоб провезти коробку. Про інцидент розповіла Ганна Батурина своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ганна Батурина пояснила, що серед багажу у них було дві коробки, в яких були упаковані велосипеди. При чому, коробки були упаковані згідно з новими правилами, які нещодавно анонсував керівник Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

А ось провідник і начальник поїзда вирішили інакше і запропонували пасажирам оплатити за багаж 100 гривень. В результаті Ганна Батурина разом зі своїм супутником змушені були залишитися в Києві і втратити квитки.

"Ну ось і ми зіткнулися з Укрзалізницею. Не пустили в поїзд 720 Київ-Харків". Поїзд поїхав, а ми залишилися, пропали квитки. Провідник з начальником поїзда хотіли за велосипеди всі 100 гривень. Як їхати в Харків – тепер треба придумати", - написала Батурина.

В коментарях вона пояснила, що їм відмовили, так як нібито вагон не обладнаний для перевезення велосипеда. При цьому коробки не зважували і не міряли. Крім того, вона опублікувала фото вагона і пояснила, що компактні коробки в ньому можна було розмістити.

Фото: facebook.com/Анна Батурина

Також Батурина зазначила, що на вокзалі вони зустріли друзів, які прибули на поїзді "Інтерсіті" з такими ж коробками і пересіли на інший такий ж самий поїзд без всяких проблем.

За порадою Олександра Рудоманова автор посту звернулася на гарячу лінію і їй пообіцяли повернути гроші за невикористаний квиток.

"Так, дзвонили, як раз там все вирішили. Прийняли заявку, зафіксовано порушення, обіцяли за письмовою заявою повністю повернути гроші", - додала Батурина.

Вона разом зі своїм супутником змушена була добиратися до Харкова на автобусі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажири розповіли про абсолютно п'яних провідниках в поїзді Ворохта-Кременчук.