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Бухали всю ніч: Укрзалізниця знову влипла у скандал

STYLERЖиття    04.06.2019 - 12:00
Бухали всю ніч: Укрзалізниця знову влипла у скандал
Укрзалізниця влипла у скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця в черговий раз влипла у гучний скандал через провідників

Укрзалізниця вляпалась у гучний скандал через п'яних провідників, які не могли надавати послуги у потязі 150, що курсує по маршруту Ворохта - Кременчук. Про це на Facebook-сторінці "Громадського контролю Укрзалізниці" написав пасажир Анатолій Сенюк, який другого червня став свідком нечуваної поведінки працівників потягу.

"По Волочиську двері не відкривають, а стоїть чоловік з десять. Стукають. Відкриває баба в каматозі. Площадку не відкриваючи: "А шо, а кто, а какой поєзд, а вагон какой, а у мене мєстов нема". Чувіха буха. На підмогу виходить такий же обдовбаний умовний Саша. Впускають, я останній заскакую уже на ходу", - розповідає чоловік.

За його словами, провідник намагався роздати постільну білизну пасажирав, але "руки не слухали". Йому на допомогу прийшла напарниця.

"На диво, мєстов усім таки вистачило", - іронізує Анатолій. 

"Підбухували вони, схоже, усю ніч. Вранці чувак ходив по вагону і травив басні про якихось бєлок в якомусь парку. Нє, я, канєшно, драматизую регулярно, але бухих провідників і взагалі такого свавілля, яке твориться в 150, я не зустрічав ніколи. На гарячу лінію фіг додзвонишся - музичку не переслухаєш", -  резюмував він.

Бухали всю ніч: Укрзалізниця знову влипла у скандал

Скриншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

Нагадаємо, ми писали про те, що з червня у всіх вагонах Укрзалізниці не буде килимових доріжок.

Раніше у мережі показали жахливий стан електричок, які ледь не розвалюються на ходу.

Укрзалізниця почне повертати гроші пасажирам: за що саме Вижити б з таким сервісом: Укрзалізниця знову оскандалилася
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