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Дроны летели с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

08:53 27.06.2026 Сб
2 мин
Большинство удалось сбить, но есть и попадания
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 113 вражеских дронов (Getty Images)
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В ночь на 27 июня Россия атаковала Украину 129 ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские дроны. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, россияне поздно вечером, 26 июня, продолжили атаки на Запорожье после того, как атаковали город днем.

В результате новых обстрелов в городе пострадали и зафиксированы очередные разрушения, в частности:

  • возник пожар на территории одного из промышленных предприятий;
  • атакована АЗС, где возник пожар и есть разрушение;
  • повреждены два жилых дома.
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