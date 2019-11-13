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Укрзалізниця попала в мовний скандал: історія отримала несподівану розв'язку

STYLERЖиття    13.11.2019 - 20:24
Укрзалізниця попала в мовний скандал: історія отримала несподівану розв'язку
Укрзализнця потрапила в новий скандал (Колаж РБК-Україна)

Представники Укрзалізниці розповіли свою версію конфлікту провідника і пасажирів

Укрзализниця потрапила в скандал через провідників на вокзалі міста Івано-Франківська. Провідники поїзда Ворохта-Київ відмовилися пустити в вагон двох пасажирів з квитками і відповіли їм російською мовою. Це сильно обурило пасажирів, і вони попросили говорити з ними тільки українською мовою. Провідниця відмовилася, мотивуючи це тим, що вона народилася в Росії.

На скандал відреагували в Укрзалізниці – представники компанії повідомили, що чоловіка не пустили в вагон, так як він перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився некоректно щодо провідника поїзда.

"За наявною інформацією, яка підтверджується свідченнями очевидців, громадянин в нетверезому стані намагався здійснити посадку в поїзд № 143 Ворохта — Київ. Коли провідниця попросила надати документ, що засвідчує особистість, він і жінка, яка його супроводжувала, почали штовхати і ображати співробітницю", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

Також повідомляється, що на місце інциденту викликали поліцію, яка затримала чоловіка і жінку в стані алкогольного сп'яніння і склала акт. На проїзних документах була поставлена відмітка "Відмовлено в проїзді", відповідно до пункту 8.38 "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

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