УЗ потрапила в новий "ароматний" скандал: запах нестерпний!
"Укрзалізниця" знову потрапила в черговий скандал. Цього разу невідомою рідиною з неприємним запахом затопило потяг "Рахів-Одеса".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мрига.
Як виявилося, в поїзді прорвало трубу 30-річної давності.
"Е ** вашу мать! Поїзд 026 "Рахів-Одеса", ви вимагаєте колосальні кошти за Пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно ?! Моделюю ситуацію. Я прямую поїздом 026. Рахів-Одеса", - написав чоловік.
За його словами, при різкому поштовху у вагоні лопнула труба, яка прогнила давним-давно.
"Запах нестерпний. Але винним зроблять чергового по вагону, як завжди, тому що це його вагон. Укрзалізниця, може ви купите обіцяні вагони?"- написав Мрига.
На проміжній станції в Івано-Франківську вагон провітрили і висушили.
У поїзді "Рахів-Одеса" прорвало трубу (фото: facebook.com/amryha)
УЗ потрапила в скандал з проривом труби
У коментарях українці висловили свою думку з приводу прориву труби.
- Просто жах!
- Доброго вечора, зараз спробуємо все вирішити
- Це генеральне прибирання, а ти оце їх матюками.
- Жесть!
Як ми раніше повідомляли, блогер розповів про свою незабутню подорож потягом " Укрзалізниці", коли сусідами по купе стають дембеля.