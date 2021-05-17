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УЗ потрапила в новий "ароматний" скандал: запах нестерпний!

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Понеділок 17 травня 2021 12:31
УЗ потрапила в новий "ароматний" скандал: запах нестерпний! В Укрзалізниці затопило потяг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" знову потрапила в черговий скандал. Цього разу невідомою рідиною з неприємним запахом затопило потяг "Рахів-Одеса".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мрига.

Як виявилося, в поїзді прорвало трубу 30-річної давності.

"Е ** вашу мать! Поїзд 026 "Рахів-Одеса", ви вимагаєте колосальні кошти за Пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років?! Ви серйозно ?! Моделюю ситуацію. Я прямую поїздом 026. Рахів-Одеса", - написав чоловік.

За його словами, при різкому поштовху у вагоні лопнула труба, яка прогнила давним-давно.

"Запах нестерпний. Але винним зроблять чергового по вагону, як завжди, тому що це його вагон. Укрзалізниця, може ви купите обіцяні вагони?"- написав Мрига.

На проміжній станції в Івано-Франківську вагон провітрили і висушили.

УЗ потрапила в новий &quot;ароматний&quot; скандал: запах нестерпний!У поїзді "Рахів-Одеса" прорвало трубу (фото: facebook.com/amryha)

УЗ потрапила в скандал з проривом труби

У коментарях українці висловили свою думку з приводу прориву труби.

  • Просто жах!
  • Доброго вечора, зараз спробуємо все вирішити
  • Це генеральне прибирання, а ти оце їх матюками.
  • Жесть!

Як ми раніше повідомляли, блогер розповів про свою незабутню подорож потягом " Укрзалізниці", коли сусідами по купе стають дембеля.

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