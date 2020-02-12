Укрзалізниця потрапила в небувалий скандал: відео та подробиці

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через жахливий стану приміського поїзда Дніпро - Запоріжжя. У мережі з'явилося відео, яке доводить, що багато рухомим складам вже давно місце на звалищі.

Дах вагона виявилася настільки неготовим до сильного дощу, що зі стелі на підлогу йшов не те щоб дощ, швидше - справжня злива чи навіть водоспад.

Варто відзначити, що вода лилася прямо на пасажирські сидіння електрички. І тільки завдяки тому, що вагон у цій поїздці був напівпорожній, пасажири мали можливість пересісти на інші, "сухі" місця.

Залишається тільки уявляти, що буде, якщо електричка потрапить під зливу в годину пік.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: YuoTube)

Користувачі мережі відверто шоковані побаченим, вони залишають обурені коментарі, порівнюючи зарплату вже екс-глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова зі зношеністю вагонів.

"Головне 1 млн з/п і 500 тис. авансу, що там якийсь вагон...",

"Це Європа",

"Європа вже в дорозі".

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