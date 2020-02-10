УЗ призначила 15 додаткових поїздів до 8 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додаткові поїзди курсуватимуть у західному, східному і південному напрямках

"Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів на вихідні з 7 по 9 березня. Список опублікований на офіційному сайті відомства.

Додаткові потяги зі столиці призначені в напрямках: Львів, Ужгород, Чернівці, Ковель, Жмерика, Вінниця, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Дніпро. Крім того, додаткові поїзди призначені за напрямами Покровськ-Харків, Одеса-Дніпро-Кривий Ріг - Одеса, Львів-Дніпро, Львів-Одеса.

Згідно зі списком, поїзд №181/182 Київ-Львів відправлятиметься зі Львова 6 і 9 березня, з Києва відправлення - 7 та 10 березня.

Поїзд №235 Київ-Ужгород з Києва курсуватиме 5,8 і 10 березня, з Ужгорода - 6 і 9 березня.

Поїзд №239/207 Київ-Ужгород курсуватиме з Києва 6 і 8 березня, з Ужгорода - 7 і 9 березня.

Поїзд №219/220 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме з Києва і Чернівців 7 і 9 березня.

Поїзд №168 Львів-Одеса курсуватиме у 2 напрямках 7 і 9 березня.

Поїзд №249/250 Київ-Чернівці з Києва курсуватиме 6 березня, з Чернівців - 9 березня.

Поїзд №233/234 Київ-Вінниця курсуватиме 9 березня.

Поїзд №209/210 Київ-Одеса відправиться з Одеси 5 березня, з Києва - 10 березня.

Поїзд №215/216 Київ-Кривий Ріг відправлятиметься з Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня.

Поїзд №242/241 Одеса-Дніпро запланований з відправленням з Одеси 5, 7 і 9 березня, з Дніпра - 6, 8 і 10 березня.

Поїзд №202/201 Жмеринка-Київ запланований зі Жмеринки на 6 березня, з Києва - на 10 березня.

Поїзд №205/206 Покровськ-Харків курсуватиме з Покровська та Харкова 6 і 9 березня.

Поїзд №204/203 Львів-Дніпро буде відправлятися 6, 8 і 10 березня зі Львова та 5,7 і 9 березня з Дніпра.

Поїзд №154 Кривий Ріг - Одеса курсуватиме з Кривого Рогу 6, 8 і 10 березня, з Одеси - 7 і 9 березня.

Поїзд №267/268 Київ-Ковель відправиться з Києва 6 і 10 березня, з Ковеля - 5 і 9 березня.

Раніше повідомлялося, що у березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділя, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.