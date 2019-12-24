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Укрзалізниця вирішила порадувати пасажирів: про що мова

STYLERЖиття    24.12.2019 - 08:16
Укрзалізниця вирішила порадувати пасажирів: про що мова
Поїзд Укрзалізниці (Фото: twitter.com/uz_gov_ua)

Укрзалізниця приготувала приємний сюрприз для пасажирів

Укрзалізниця анонсувала модернізацію вагонів і повідомила, які зміни очікуються найближчим часом. Про це йдеться на сайті відомства.

Як розповів глава Укрзалізниці Євген Кравцов за 2019 рік на модернізацію пасажирських вагонів було витрачено 342 мільйони гривень.

За ці гроші було відремонтовано 27 вагонів і планується закінчити до кінця грудня ремонт ще двох плацкартних вагонів. Компанія привела в порядок 15 купейних вагонів, 9 плацкартних і три вагони СВ.

Наголошується, що компанія під час капітальних ремонтів використовувала комплектуючі лише вітчизняних виробників. З модернізованих вагонів Укрзалізниця формує нові поїзди і збільшує кількість вагонів на популярних напрямках.

Також повідомляється, що у відремонтованих вагонах повністю змінений інтер'єр, оновлені вікна, полиці і начинка вагонів.

"В купе встановлені додаткові місцеві світлодіодні світильники на кожне місце. Верхні полиці обладнані захисним бортиком. Також встановлюються екологічно чисті туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, система кондиціонування повітря. У службовому купе провідника встановлюється пульт управління", - сказано в повідомленні прес-служби Укрзалізниці.

Основним ремонтом вагон займаються шість вагоноремонтних депо: у Гребінці, Бахмачі, Ковелі, Каховці, Харкові та Синельниковому.

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