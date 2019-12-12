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Укрзалізниця підготувала приємний сюрприз пасажирам: усі деталі

STYLERЖиття    12.12.2019 - 19:35
Укрзалізниця підготувала приємний сюрприз пасажирам: усі деталі
Укрзалізниця оновлює систему продажу квитків (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця продаватиме квитки на потяги по-новому

Укрзалізниця планує оновити систему продажу квитків на потяги. Суть полягає в тому, що чим раніше купуватимуть квитки, тим дешевше вони коштуватимуть українцям. Про це розповів член правління Укрзалізниці Марчін Целеєвський в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

Таким чином, продаж квитків на потяги буде здійснюватися подібно до того, як продаються квитки на літак. Завчасний продаж буде з найменшою ціною, а ближче до дати поїздки буде підвищуватися вартість квитків.

На думку Целеєвського, зміна в підході продажу квитків буде враховувати потреби великої кількості людей. Він також зазначив, що компанія в даний момент займається дослідженням цього нововведення.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила нові поїзди в популярних напрямках. Нові поїзди курсуватимуть за такими напрямками, як Львів - Дніпро, Полтава - Ворохта, Львів - Ужгород, Кошице - Мукачево, Дніпро - Одеса, Київ - Вінниця.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця влипла в новий скандал через обслуговування в поїзді "Інтерсіті+". За словами пасажира, wi-fi в поїзді не працює навіть у першому класі, а реклама висить по всьому складу. Крім того, він помітив і ряд інших проблем, через які вартість поїздки здається невиправдано дорогою.

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