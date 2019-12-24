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Укрзализныця решила порадовать пассажиров: о чем речь

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 08:16
Укрзализныця решила порадовать пассажиров: о чем речь
Поезд Укрзализныци (Фото: twitter.com/uz_gov_ua)

Укрзализныця приготовила приятный сюрприз для пассажиров

Укрзализныця анонсировала модернизацию вагонов и сообщила, какие изменения ожидаются в ближайшее время. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как рассказал глава Укрзализныци Евгений Кравцов за 2019 год на модернизацию пассажирских вагонов было потрачено 342 миллиона гривен.

За эти деньги было отремонтировано 27 вагонов и планируется закончить до конца декабря ремонт еще двух плацкартных вагонов. Компания привела в порядок 15 купейных вагонов, 9 плацкартных и три вагона СВ.

Отмечается, что компания во время капитальных ремонтов использовала комплектующие только отечественных производителей. Из модернизованных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и увеличивает количество вагонов на популярных направлениях.

Также сообщается, что в отремонтированных вагонах полностью изменен интерьер, обновлены окна, полки и начинка вагонов.

"В купе установлены дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место. Верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления", - сказано в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Основным ремонтом вагон занимаются шесть вагоноремонтных депо: в Гребинке, Бахмаче, Ковеле, Каховке, Харькове и Синельниковом.

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