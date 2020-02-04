Укрзалізниця приготувала сюрприз для пасажирів: що відомо

Укрзалізниця приготувала для своїх клієнтів приємний сюрприз - компанія вводить нову послугу для пасажирів. Тепер будь-який клієнт компанії може замовити доставляння ручної поклажі.

Таке доставляння буде здійснюватися як з вокзалу до вокзалу, так і адресна – від дверей до дверей.

Як розповіли в прес-службі Укрзалізниці, замовлення адресного доставляння передбачає, що кур'єр сам буде забирати багаж та доставляти за кінцевим адресою.

Вартість нової послуги від вокзалу до вокзалу – 200 гривень, якщо від дверей до дверей – 350 гривень.

Послуга буде надаватися за бажанням пасажира, який має проїзний документ і їде від початкової станції до кінцевої станції прибуття. Варто зазначити, що на даний момент послуга не буде надаватися тим пасажирам, які придбали квиток на проміжні станції прямування поїзда. До перевезення буде прийматися ручну поклажу вагою до 36 кілограмів включно.

З 3 лютого нова послуга по доставлянню багажу буде надаватися в пілотному режимі й тільки на трьох потягах. Співробітники Укрзалізниці відпрацюють механізм доставляння на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський. У пілотному режимі візьмуть участь такі поїзди:

79/80 Дніпро-Київ-Дніпро

92/91 Львів-Київ-Львів

63/64 Харків-Київ-Харків