Укрзалізниця приготувала сюрприз пасажирам: про що мова

Укрзалізниця тепер не зможе самостійно регулювати ціни на перевезення, так як в Україні буде створена Національна комісія у сфері транспорту (НКТР). Основна місія комісії буде в тому, щоб стежити за цінами на перевезення, у тому числі пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він зазначив, що Кабінет міністрів підтримав і направив у Верховну Раду законопроект про створення НКРТ.

"Регулятор буде формувати тарифи на послуги суб'єктів природних монополій, видавати ліцензії у сфері залізничного транспорту і перевіряти виконання їх умов", – написав Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Основні завдання Національної комісії у сфері транспорту будуть такими:

Формувати цінову і тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів.

Контроль ціноутворення і недопущення перехресного субсидування.

Сприяння розвитку конкуренції на ринку.

Як уточнили в міністерстві цифрової інформації, НКРТ, зокрема, буде встановлювати тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом (крім приміських і внутріміських перевезень).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця вирішила змінити систему продажу квитків на поїзди. Сутність оновлення у тому, що вартість квитків буде залежати від того, коли пасажир його придбав. Чим раніше буде купуватися квиток, тим він буде дешевше.