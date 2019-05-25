Укрзалізниця приготувала пасажирам сюрприз: про що мова

У першу чергу зміни торкнуться поїздів Інтерсіті
Укрзализниця приготувала для пасажирів зміни у правилах перевезення багажу. У першу чергу це торкнеться поїздів Інтерсіті та Інтерсіті +. Про нововведення розповів керівник Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Євген Кравцов розповів, що тепер велосипеди дозволено перевозити не тільки в нічних поїздах, але і в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті +.
"Тепер перевозити велосипеди можна не тільки в нічних поїздах, а і в Інтерсіті і Інтерсіті +. Наша внутрішня демократія вимагає такі рішення підтверджувати документально – телеграма відповідним підрозділам відправлена", - написав Кравцов.
Подорож з велосипедом (pixabay.com)
Також він уточнив, що існують правила перевезення велосипедів у поїздах і зазначив, що плата за їх транспортування братися не буде.
"Я поясню: ми заручники ситуації, коли швидкісні потяги проектувалися без технічної можливості для перевезення велосипедів. І це проблема. Але виходимо з ситуації так: велосипеди розбираємо і правильно пакуємо. Окрему плату за перевезення не беремо. Така ж процедура і в нічних поїздах", - зазначив очільник Укрзалізниці і додав, що підтримує велосообщество.
Користувачі в коментарях відреагували на таке нововведення позитивно і подякували Євгену Кравцову за те, що зможуть тепер велосипеди брати в подорожі.
А також розповідали про те, що Укрзалізниця роз'яснила правила перевезення собак у потягах.