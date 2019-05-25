Укрзализныця приготовила пассажирам сюрприз: о чем речь

Укрзализныця приготовила для пассажиров изменения в правилах перевозки багажа. В первую очередь это коснется поездов Интерсити и Интерсити +. О нововведениях рассказал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Кравцов рассказал, что теперь велосипеды разрешено перевозить не только в ночных поездах, но и в поездах Интерсити и Интерсити +.

"Теперь перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, а и в Интерсити и Интерсити +. Наша внутренняя демократия требует такие решения подтверждать документально – телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал Кравцов.

Путешествие с велосипедом (pixabay.com)

Также он уточнил, что существуют правила перевозки велосипедов в поездах и отметил, что плата за их транспортировку взыматься не будет.

"Я объясню: мы заложники ситуации, когда скоростные поезда проектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах", - отметил глава Укрзализныци и добавил, что поддерживает велосообщество.

Пользователи в комментариях отреагировали на такое нововведение положительно и поблагодарили Евгения Кравцова за то, что смогут теперь велосипеды брать в путешествия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укразализныця угодила в скандал из-за состояния пригородных электричек.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця разъяснила правила перевозки собак в поездах.