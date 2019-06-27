Укрзалізниця порадувала українців нововведенням: всі подробиці

Укрзалізниця показала список поїздів, для яких доступна послуга
Укрзалізниця підготувала приємний сюрприз для українців - тепер термін попереднього продажу квитків складе 60 днів, а не 45, як раніше. Нововведення запустять від 8 липня. Про це розповіли в прес-службі УЗ, опублікувавши також перелік напрямів, на які буде доступна послуга.
Зазначається, що терміни збільшили для популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення і безпересадочних вагонів.
Продаж проїзних документів з 8 липня по 60 діб до відправлення поїзда вже доступна для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 10/9 Київ - Маріуполь, № 20/19 Київ - Лисичанськ) і потягів міжнародного сполучення із країнами Заходу формування Укрзалізниці, йдеться в повідомленні.
Нижче представлений перелік потягів, для яких доступна послуга:
Продаж квитків за 60 днів поширюється також і на міжнародні безпересадкові вагони:
Швидкісний поїзд на станції (Фото: facebook.com/dpuzshk)
Попередній продаж проїзних документів на усі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що будуть відкриватися, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні потяги Інтерсіті+ та Інтерсіті - за 30 діб до відправлення поїзда.
Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької і Луганської областей, також здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:
Швидкісний поїзд на станції (Фото: facebook.com/dpuzshk)
Як повідомлялося раніше, 23 червня у Дніпрі на станції "Діївка-1" загорілася електричка з пасажирами. У мережі показали відео інциденту. Зазначимо, що за день до цього така ж неприємність сталася в складі на станції "169 кілометр" в Дніпропетровській області.
Також ми писали про те, що нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне. В мережі опублікували відео, на якому видно жахливий стан пасажирських вагонів електропоїзда.