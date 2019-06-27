Укрзалізниця порадувала українців нововведенням: всі подробиці

Укрзалізниця підготувала приємний сюрприз для українців - тепер термін попереднього продажу квитків складе 60 днів, а не 45, як раніше. Нововведення запустять від 8 липня. Про це розповіли в прес-службі УЗ, опублікувавши також перелік напрямів, на які буде доступна послуга.

Зазначається, що терміни збільшили для популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення і безпересадочних вагонів.

Продаж проїзних документів з 8 липня по 60 діб до відправлення поїзда вже доступна для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 10/9 Київ - Маріуполь, № 20/19 Київ - Лисичанськ) і потягів міжнародного сполучення із країнами Заходу формування Укрзалізниці, йдеться в повідомленні.

Нижче представлений перелік потягів, для яких доступна послуга:

№ 4/3 Запоріжжя - Ужгород;

№ 7/8 Київ - Івано-Франківськ;

№ 7/8 Харків - Одеса,

№ 12/11 Київ - Новоолексіївка;

№ 12/11 Львів - Одеса,

№ 15/16 Харків - Рахів;

№ 17/18 Харків - Ужгород;

№ 29/30 Київ - Ужгород;

№ 26 / 36-25 / 35 Одеса - Львів, Рахів, Перемишль;

№ 38/37 Київ - Запоріжжя;

№ 51/52 Львів - Вроцлав;

№ 63/64 Харків - Київ;

№ 67/68 Київ - Варшава;

№ 79/80 Дніпро - Київ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 89/90 Львів - Перемишль;

№ 92/91 Львів - Київ;

№ 106/105 Одеса - Київ;

№ 117/118 Київ - Чернівці

№ 738/737 Київ - Запоріжжя;

№ 749/750 Івано-Франківськ - Київ

Продаж квитків за 60 днів поширюється також і на міжнародні безпересадкові вагони:

№ 25/382 РІЦ Київ - Кошице, який курсує у складах поїздів 81 / 8861-8862 / 108/30;

№ 21/431, 22/432 Київ - Відень, які курсують у складі поїздів 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750;

№ 24/350 Київ - Вроцлав, який курсує у складах поїздів 749 / 51-52 / 750;

№ 24/470 Київ - Бухарест, що курсує у складах поїздів 117/959 / 381-380 / 960/118

Швидкісний поїзд на станції (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Попередній продаж проїзних документів на усі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що будуть відкриватися, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні потяги Інтерсіті+ та Інтерсіті - за 30 діб до відправлення поїзда.

Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької і Луганської областей, також здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:

№ 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка (через день)

№ 10/9 Маріуполь - Київ (через день)

№ 20/19 Київ - Лисичанськ (по датах)

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ (щоденно);

№ 70/69 Маріуполь - Львів (щоденно);

№ 84/83 Маріуполь - Київ (щоденно);

№ 92/91 Одеса - Костянтинівка (щоденно);

№ 96/95 Маріуполь - Харків / Бахмут (щоденно);

№ 104/103 Жмеринка, Київ - Маріуполь (по датах)

№ 116 / 136-135 / 115 Київ - Бердянськ, Покровськ (щоденно);

№ 124/123 Київ - Костянтинівка (щоденно);

№ 126/125 Київ - Костянтинівка (щоденно);

№ 138/137 Хмельницький - Лисичанськ (щоденно);

№ 140/139 Дніпро - Лисичанськ (щоденно);

№ 142/141 Львів - Бахмут (щоденно);

№ 142/141 Одеса - Маріуполь (через день)

№ 205/206 Покровськ - Харків (за вказівкою)

№ 215/216 Покровськ - Новоолексіївка (за вказівкою)

Швидкісний поїзд на станції (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Як повідомлялося раніше, 23 червня у Дніпрі на станції "Діївка-1" загорілася електричка з пасажирами. У мережі показали відео інциденту. Зазначимо, що за день до цього така ж неприємність сталася в складі на станції "169 кілометр" в Дніпропетровській області.

Також ми писали про те, що нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне. В мережі опублікували відео, на якому видно жахливий стан пасажирських вагонів електропоїзда.