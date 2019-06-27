Укрзализныця порадовала украинцев новшеством: все подробности

Укрзализныця подготовила приятный сюрприз для украинцев - теперь срок предварительной продажи билетов составит 60 дней, а не 45, как ранее. Новшество запустят с 8 июля. Об этом рассказали в пресс-службе УЗ, опубликовав также перечень направлений, на которые будет доступна услуга.

Отмечается, что сроки увеличили для популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Продажа проездных документов с 8 июля по 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования Укрзализныци, говорится в сообщении.

Ниже представлен перечень поездов, для которых доступна услуга:

№ 4/3 Запорожье - Ужгород;

№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Харьков - Одесса,

№ 12/11 Киев - Новоалексеевка;

№ 12/11 Львов - Одесса,

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 26 / 36-25 / 35 Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль;

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 51/52 Львов - Вроцлав;

№ 63/64 Харьков - Киев;

№ 67/68 Киев - Варшава;

№ 79/80 Днепр - Киев;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 89/90 Львов - Пшемысль;

№ 92/91 Львов - Киев;

№ 106/105 Одесса - Киев;

№ 117/118 Киев - Черновцы

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 749/750 Ивано-Франковск - Киев.

Продажа билетов за 60 дней распространяется также и на международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 РИЦ Киев - Кошице, курсирующий в составах поездов 81 / 8861-8862 / 108/30;

№ 21/431, 22/432 Киев - Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750;

№ 24/350 Киев - Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749 / 51-52 / 750;

№ 24/470 Киев - Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959 / 381-380 / 960/118.

Скоростной поезд на станции (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока что будут открываться, как и раньше - за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.

Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, также осуществляется за 30 суток до отправления поезда:

№ 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка (через день)

№ 10/9 Мариуполь - Киев (через день)

№ 20/19 Киев - Лисичанск (по датам)

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск (ежедневно);

№ 70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно);

№ 84/83 Мариуполь - Киев (ежедневно);

№ 92/91 Одесса - Константиновка (ежедневно);

№ 96/95 Мариуполь - Харьков / Бахмут (ежедневно);

№ 104/103 Жмеринка, Киев - Мариуполь (по датам)

№ 116 / 136-135 / 115 Киев - Бердянск, Покровск (ежедневно);

№ 124/123 Киев - Константиновка (ежедневно);

№ 126/125 Киев - Константиновка (ежедневно);

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск (ежедневно);

№ 140/139 Днепр - Лисичанск (ежедневно);

№ 142/141 Львов - Бахмут (ежедневно);

№ 142/141 Одесса - Мариуполь (через день)

№ 205/206 Покровск - Харьков (по указанию)

№ 215/216 Покровск - Новоалексеевка (по указанию).

Скоростной поезд на станции (Фото: facebook.com/dpuzshk)

Как сообщалось ранее, 23 июня в Днепре на станции "Диевка-1" загорелась электричка с пассажирами. В сети показали видео инцидента. Отметим, что за день до этого такая же неприятность произошла в составе на станции "169 километр" в Днепропетровской области.

Также мы писали о том, что недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно. В сети опубликовали видео, на котором видно ужасное состояние пассажирских вагонов электропоезда.