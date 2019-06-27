Укрзализныця порадовала украинцев новшеством: все подробности

Укрзализныця показала список поездов, для которых доступна услуга
Укрзализныця подготовила приятный сюрприз для украинцев - теперь срок предварительной продажи билетов составит 60 дней, а не 45, как ранее. Новшество запустят с 8 июля. Об этом рассказали в пресс-службе УЗ, опубликовав также перечень направлений, на которые будет доступна услуга.
Отмечается, что сроки увеличили для популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.
Продажа проездных документов с 8 июля по 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования Укрзализныци, говорится в сообщении.
Ниже представлен перечень поездов, для которых доступна услуга:
Продажа билетов за 60 дней распространяется также и на международные беспересадочные вагоны:
Скоростной поезд на станции (Фото: facebook.com/dpuzshk)
Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока что будут открываться, как и раньше - за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.
Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, также осуществляется за 30 суток до отправления поезда:
Скоростной поезд на станции (Фото: facebook.com/dpuzshk)
Как сообщалось ранее, 23 июня в Днепре на станции "Диевка-1" загорелась электричка с пассажирами. В сети показали видео инцидента. Отметим, что за день до этого такая же неприятность произошла в составе на станции "169 километр" в Днепропетровской области.
Также мы писали о том, что недавно Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно. В сети опубликовали видео, на котором видно ужасное состояние пассажирских вагонов электропоезда.