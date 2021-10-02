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Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було

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Субота 02 жовтня 2021 14:55
Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було Укрзалізниця втрапила в черговий скандал (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві пасажири купили квитки на вагони потяга "Київ-Чернівці", яких не було. Тому люди були змушені їхати 12 годин по кілька осіб на одному місці.

Про це у Facebook написав Дмитро Пальчиков.

За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає", - написав обурений чоловік.

Раніше ми повідомляли, що харчування в поїзді "Інтерсіті" рознесли в пух і прах.

Також ми писали, що у вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет.

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Укрзалізниця
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