Укрзалізниця потрапила в новий скандал: продали квитки на вагони, яких не було
Укрзалізниця втрапила в черговий скандал (Віталій Носач РБК-Україна)
У Києві пасажири купили квитки на вагони потяга "Київ-Чернівці", яких не було. Тому люди були змушені їхати 12 годин по кілька осіб на одному місці.
Про це у Facebook написав Дмитро Пальчиков.
За словами чоловіка, він з друзями вирішив поїхати у Чернівці на вихідні, однак з ними трапилась неприємна ситуація.
"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді "Київ-Чернівці" - немає. І 14 вагона немає. І ще якогось там вагона немає", - написав обурений чоловік.
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