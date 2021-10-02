Укрзализныця попала в новый скандал: продали билеты на вагоны, которых не было
Укрзализныця попала в очередной скандал (Виталий Носач РБК-Украина)
В Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда "Киев-Черновцы", которых не было. Поэтому люди были вынуждены ехать 12 часов по несколько человек на одном месте.
Об этом в Facebook написал Дмитрий Пальчиков.
По словам мужчины, он с друзьями решил поехать в Черновцы на выходные, однако с ними произошла неприятная ситуация.
"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого - то там вагона нет", - написал возмущенный мужчина.
Ранее мы сообщали, что питание в поезде "Интерсити" разнесли в пух и прах.
Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.