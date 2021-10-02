Укрзализныця попала в новый скандал: продали билеты на вагоны, которых не было

В Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда "Киев-Черновцы", которых не было. Поэтому люди были вынуждены ехать 12 часов по несколько человек на одном месте.

Об этом в Facebook написал Дмитрий Пальчиков.

По словам мужчины, он с друзьями решил поехать в Черновцы на выходные, однако с ними произошла неприятная ситуация.

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого - то там вагона нет", - написал возмущенный мужчина.