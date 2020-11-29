З'явилися фото вагонів "Укрзалізниці" після ремонту: задоволені не всі

"Укрзалізниця" змінила колір вагонів
В АТ "Укрзалізниця" вирішили під час ремонту оновити зовнішній вигляд вагонів потягів і змінили їхній колір. Під час модернізації їх перефарбовують в темніший відтінок. Замість світло-синього деякі вагони стали темно-синіми.
Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак у своєму Facebook пояснив, що оновили забарвлення, бо білий колір вагонів вважають непрактичним.
Зробили це, запевняє, лише після того, як порадилися з провідниками поїздів. За його словами, працівники УЗ залишилися задоволені результатом.
Вагони "Укрзалізниці" перефарбували в темно-синій колір (фото: Faceboook/vladimir.zhmak)
Крім того, керівник компанії розповів, що у вагонах встановлюють відеокамери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів і навіть роблять USB-розетки.
"Нові кольори - не тільки красиво, але і практично. Провідники результатом задоволені. "А вам як?", - зазначив голова УЗ.
Думки користувачів у коментарях до публікації розділилися. Одні залишилися задоволені нововведенням, інші - різко критикують новий колір:
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