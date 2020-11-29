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З'явилися фото вагонів "Укрзалізниці" після ремонту: задоволені не всі

Неділя 29 листопада 2020 11:02
З'явилися фото вагонів "Укрзалізниці" після ремонту: задоволені не всі
Колір вагонів УЗ оновили (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

"Укрзалізниця" змінила колір вагонів

В АТ "Укрзалізниця" вирішили під час ремонту оновити зовнішній вигляд вагонів потягів і змінили їхній колір. Під час модернізації їх перефарбовують в темніший відтінок. Замість світло-синього деякі вагони стали темно-синіми.

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак у своєму Facebook пояснив, що оновили забарвлення, бо білий колір вагонів вважають непрактичним.

Зробили це, запевняє, лише після того, як порадилися з провідниками поїздів. За його словами, працівники УЗ залишилися задоволені результатом.

З'явилися фото вагонів &quot;Укрзалізниці&quot; після ремонту: задоволені не всіЗ'явилися фото вагонів &quot;Укрзалізниці&quot; після ремонту: задоволені не всі

Вагони "Укрзалізниці" перефарбували в темно-синій колір (фото: Faceboook/vladimir.zhmak)

Крім того, керівник компанії розповів, що у вагонах встановлюють відеокамери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів і навіть роблять USB-розетки.

"Нові кольори - не тільки красиво, але і практично. Провідники результатом задоволені. "А вам як?", - зазначив голова УЗ.

Думки користувачів у коментарях до публікації розділилися. Одні залишилися задоволені нововведенням, інші - різко критикують новий колір:

  • Мені більше світлий до вподоби, стильніше якось, сучасніше. Навіть елегантно.
  • Синій колір гарний, коли вагон чистий, а пил і бруд найменше помітні на сірому.
  • Колір даху і смуг повинен бути один, а зараз "брудне" поєднання кольорів - теплі і холодні погано поєднуються, не стильно.
  • Синій. Але я б змінила тон синього, якщо є можливість, бо цей трохи радянський.
  • Я за світлий.
  • Головне практичність та чистота в вагонах. Синій колір - гарно. І ще одне, питання - це про порядок в електричках.
  • Звичайно що синій кращий. Не так видно коли забруднюється. А враховуючи які у нас вагономийні комплекси, як що їх, так можна назвати, то темний колір саме те, що треба.
  • За умови застосування якісної фарби синій колір, дуже презентабельно та практично. Форма провідників в тон.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, як отримати суттєву знижку при покупці квитків на новорічні та різдвяні свята.

Раніше ми писали про те, скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці.

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