Укрзалізниця показала нові вагони з роздільним кондиціонуванням та іншими зручностями
Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 07:03
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Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони зі зручностями (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця у 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, виділені з держбюджету. У четвер, 17 грудня, в Києві компанія провела виставку, в ході якої українці могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони.
Керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook розповів, що компанія зібрала вже кілька побажань для нових вагонів.
Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони зі зручностями (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Тепер Укрзалізниця проведе аналіз і визначатиметься з технічним завданням.
Що нового у вагонах?
- Роздільне кондиціювання у кожному купе.
- USB-зарядки і розетки у кожного місця.
- 4 режими освітлення в поєднанні з керованим світлом для читання,
- Табло зайнятості туалетів на панелі управління над дверима купе.
Також ще не вирішені питання щодо вендінгових апаратів (автомати з їжею), килимках, відсіках для перевезення велосипедів, ємності для багажу під сидінням та одноразової постелі.
Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони зі зручностями (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Користувачі мережі також прокоментували це.
- Для мене найбільша загадка наших поїздів - килими. Навіщо? Чому? Для чого ці пилозбірники?
- От взагалі не розумію, навіщо у двадцять першому столітті тупо продовжувати запихати людей в плацкартні вагони, ще й радіти цьому;
- Олександр, зробіть можливість купити вушні затички, пов'язку на очі одноразову і навушники у вагоні. Для забувак. І вайфай з посадковою сторінкою Harvard business review;
- Давно не їздив у поїздах, але в нових купе з топ-напрямкам з зарядками, світлом, кондиціонерами вже пару років як більш-менш норм було. Але з туалетами як раз гірше ситуація. Було б чудово, щоб можна було користуватися всім максимально безконтактно, щоб не збирати мікроби - замки дверей, крани з датчиками, мильниці з датчиками, освіжувачі повітря автоматичні, кнопки змиву і т. д.
- Замки на дверях зробіть так, щоб закриття купе не було лотереєю - чи відкриєшся.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 24 грудня запускає два поїзди в Карпати.
Раніше з'явилися фото вагонів Укрзалізниці після ремонту, які сподобалися не всім.
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