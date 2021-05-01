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На рейсах УЗ пройдуть рейди поліції. Шукатимуть порушників карантину

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 00:33
На рейсах УЗ пройдуть рейди поліції. Шукатимуть порушників карантину Фото: пасажирів, які не дотримуватимуться карантину, можуть висадити з потяга (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Даша Харченко

Національна поліція та воєнізована охорона будуть проводити "рейди" на рейсах "Укрзалізниці" для перевірки дотримання карантинних обмежень. Це відбуватиметься на травневі свята.

Про це розповів керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, кожен поїзд до та після рейсів проходитиме спеціальну обробку всередині та ззовні. Працівники та пасажири повинні носити маски та дезінфікувати руки як в поїздах, так і на вокзалі. У кожному вагоні встановили санітайзери.

Національна поліція та воєнізована охорона "Укрзалізниці" зможе проводити "рейди" та перевірятиме, як пасажири та співробітники компанії носять маски.

Пасажирів, які не дотримуватимуться карантину, можуть висадити з потяга.

"Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, звісно, повинна цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники та начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту", - пояснив Шевченко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом. Перший поїзд відправиться 29 квітня.

Крім того у МОЗ заявляли, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень.

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