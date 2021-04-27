"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через квитки: гроші йдуть в кишеню провідникам

Українці в черговий раз скаржаться на свавілля в поїздах "Укрзалізниці". Не тільки на недотримання карантинних норм у вагонах , але й на те, що провідники намагаються заробити на продажу квитків.

Про неприємний інцидент з купівлею квитка на сайті УЗ розповіла Наталія Рибалко у своєму Facebook .

У чому суть скандалу

За словами засмученої жінки, їй вдалося купити квиток на офіційному сайті УЗ , де було безліч вільних місць, але за фактом її чекав неприємний сюрприз від "недобросовісних" провідників. Вони відкрито запускали всіх людей, які стояли на пероні, не перевіряючи квитків.

Про дотримання санітарних норм також не йдеться. Самі провідники на столичному пероні стоять без масок, стверджує Наталя.

"Всі обурювалися рік тому продажем 50% місць у вагонах через пандемію - так от я тільки рада була цьому! Ви все одно будете в збитку, а так хоч якась відстань зберігалася", - написала вона.

Жінка стверджує , що вона викупила б ціле купе, але пів вагона порожніх місць на сайті ввели її в оману.

"І найприкріше, що поїздом їде зараз моя мама, яка після операції, і їхати іншим транспортом їй не можна. І, звичайно, я б краще купила їй ціле купе, але пів вагона порожніх місць до самої кінцевої зупинки ввели мене в оману", - поскаржилася Наталя.



Цей неприємний інцидент трапився, за словами пасажирки, 27 квітня в поїзді 786Л за маршрутом Київ-Шостка.

Скаргу жінки на "Укрзалізницю" та її співробітників підтримали й інші користувачі мережі.

Реакція "Укрзалізниці" не змусила себе чекати

Прес-служба УЗ прокоментувала ситуацію під постом Наталії.

"Наталя, дякуємо за сигнал, посилимо контроль (наскільки це можливо на даний момент, бо по деяких станціях є технічні труднощі і люди цим користуються, на жаль) і проведемо кілька рейдів з Нацполіцією", - сказали в УЗ і додали, що вже почали "масштабну роботу з автоматизації пунктів пропуску пасажирів на приміських платформах".

Це, запевняють залізничники,"істотно ускладнить життя зайцям і допоможе УЗ вийти на прозорий облік пасажиропотоку".