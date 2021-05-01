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Укрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функція

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 19:33
Укрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функція Фото: Укрзалізниця показала нові вагони (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця, яка нещодавно потрапила у скандал через квитки, вже згодом випустить у рейси відремонтований приміський поїзд, адаптований для перевезення велосипедів. Він буде їздити на шляхах Південно-Західної залізниці.

Про це розповіли у прес-службі УЗ.

Для чого це зробили

Повідомляється, що при плануванні ремонтів УЗ було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах.

"Укрзалізниця сконцентрована на покращенні якості приміського руху та підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми прийняли рішення зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - розповіли у компанії.

Укрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функціяУкрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функціяУкрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функція

Фото: нові вагони електричок від УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що ще змінили у вагонах?

Для зручності пасажирів у нових вагонах також встановлено блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, салони обладнано сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

Також під час ремонту в вагонах встановлена нова сучасна пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда.

Нагадаємо, що вже скоро на рейсах УЗ пройдуть рейди поліції, яка шукатиме порушників карантину.

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