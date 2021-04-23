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Укрзалізниця показала данцю, який мив вікно поїзда, як чистять вагони (фото)

Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця відреагувала на резонансну історію, коли громадянин Данії Йоханнес Вамберг Андерсен шваброю помив вікно поїзда "Київ - Ізмаїл", і запросила іноземця до столичного депо, щоб на його очах провести чистку вагона.

Про це Андерсен розповів у своєму Facebook.

Також він зазначив, що в УЗ йому пообіцяли покращити комфорт в поїздах в цілому.

Подібна реакція Укрзалізниці послідувала після "вірусного" фото в мережах близько двох тижнів тому, як пасажир поїзда самостійно відмиває вікно вагона. Знімок швидко розійшовся в українському сегменті інтернету, і деякі інтерпретували ситуацію, нібито пасажирів змушують відмивати вагони. Втім, насправді Андерсен просто хотів показати своїм дітям красу української природи, але через бруд на вікнах в купе не було нічого видно.

Тепер іноземець розповів, що днями побував в залізничному депо Києва, куди його запросила адміністрація Укрзалізниці.

"Команда з чотирьох прибиральників мила залізничний вагон спеціальними швабрами. Мені пообіцяли, що Укрзалізниця поліпшить комфорт в цілому, а не тільки вимиє вікна", - написав Андерсен з Копенгагена.

Працівники Укрзалізниці помили на очах у данця вагони в Київському депо (фото: Олександр Перцовський / facebook.com/johannes.w.andersen)

Також данець додав, що надав керівництву УЗ кілька власних ідей і рекомендацій з приводу поліпшення залізничних перевезень в Україні.

"Я хотів би продовжити діалог з УЗ, але все ще чекаю відповідей на свої питання", - йдеться в публікації.

Данець Йоханнес Вамберг Андерсен шваброю відмив вікна вагона поїзда "Київ - Ізмаїл", і став зіркою мережі (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Раніше повідомлялося, що нещодавно пасажири поїзда "Інтерсіті" залишили після себе у вагоні цілі гори сміття, і в мережі з'явилося фото такого свинарника.

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