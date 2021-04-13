Укрзалізниця скасувала поїзда в популярних напрямках: новий графік

Укрзалізниця скасувала кілька поїздів далекого прямування у зв'язку з карантином в Україні. Як повідомили в компанії, найближчим часом будуть додані нові маршрути на травневі свята і літній період, але запуск буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті Укрзалізниці.
№29/30 Київ-Ужгород – скасовано з 13 квітня
№ 5/6 Ужгород-Херсон – скасовано з 13 квітня
№ 243/244 Київ-Рахів – скасовано з 14 квітня
№ 773/744 Київ-Шостка – тепер буде їздити три рази в тиждень (замість п'яти)
№ 781/782 Київ-Черкаси – тепер буде їздити три рази в тиждень (замість п'яти)
№ 77/78 Харків-Маріуполь
№ 119/120 Львів-Запоріжжя
№ 719/720 Харків-Київ
№ 19/20 Попасна-Київ – збільшено кількість рейсів (по парних днях тижня)
Варто відзначити, що з 11 квітня було відновлено залізничне сполучення з Закарпаттям з різних міст України – Лисичанська, Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Миколаєва
Також було відновлено залізничне сполучення з Івано-Франківськом. Квитки на потяги в Зазначених напрямках вже з'явилися у продажу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Укрзалізниці спалахнув скандал через пасажирів, яких зробили прибиральниками.
А також розповідали про те, що в Укрзалізниці повідомили, як будуть карати пасажирів, які подорожують без захисних масок.