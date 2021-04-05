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Набридло: в Укрзалізниці розповіли, що робитимуть з пасажирами без масок

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 13:05
Набридло: в Укрзалізниці розповіли, що робитимуть з пасажирами без масок УЗ зробила заяву про масковий режим у поїздах (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Войналович

В Укрзалізниці розповіли пасажирам, що їм загрожує за недотримання маскового режиму у потягах під час локдауну в Україні.

Відповідний пост-звернення і відео з'явилися на офіційній сторінці УЗ в Facebook.

"Будь-ласка, ми все розуміємо: набридло, важко і "скільки можна взагалі", але дуже просимо: не знімайте маску у дорозі!" - звернулися залізничники до українців.

В УЗ просять пасажирів "проявити повагу один до одного та до працівників, які в ній (в дорозі - ред.) перебувають довгі години зміни".

"Якщо ви бачите наших провідників, стюардів або касирів без маски або якщо вони не вимагають від пасажирів її вдягнути - одразу дзвоніть на нашу гарячу лінію 0800-50-3111, будемо вживати суворі заходи", - обіцяють в Укрзалізниці.

Крім того, українцям розповіли, які санкції чекають на пасажирів, які будуть ігнорувати вимогу одягнути маску.

"Після третього попередження пасажирові без маски наш співробітник проінструктований викликати поліцію на найближчій станції для зняття порушника з поїзда", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів, які планують порушувати масковий режим у потягах

Раніше Укрзалізниця розповіла, як будуть їздити поїзди під час локдауну в Києві.

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