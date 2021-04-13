Укрзализныця отменила поезда в популярных направлениях: новый график

Какие поезда отменили:

№29/30 Киев-Ужгород – отменен с 13 апреля

№ 5/6 Ужгород-Херсон – отменен с 13 апреля

№ 243/244 Киев-Рахов – отменен с 14 апреля

Какие поезда поменяли периодичность курсирования

№ 773/744 Киев-Шостка – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)

№ 781/782 Киев-Черкассы – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)

Какие поезда добавили:

№ 77/78 Харьков-Мариуполь

№ 119/120 Львов-Запорожье

№ 719/720 Харьков-Киев

№ 19/20 Попасная-Киев – увеличено количество рейсов (по четным дням недели)

Стоит отметить, что с 11 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение с Закарпатьем из разных городов Украины – Лисичанска, Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Николаева.

Также было возобновлено железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском. Билеты на поезда в Указанных направлениях уже появились в продаже.