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Укрзализныця отменила поезда в популярных направлениях: новый график

Автор: Анна Шиканова

Укрзализныця отменила несколько поездов дальнего следования в связи с карантином в Украине. Как сообщили в компании, в ближайшее время будут добавлены новые маршруты на майские праздники и летний период, но запуск будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Укрзализныци.

Какие поезда отменили:

№29/30 Киев-Ужгород – отменен с 13 апреля

№ 5/6 Ужгород-Херсон – отменен с 13 апреля

№ 243/244 Киев-Рахов – отменен с 14 апреля

Какие поезда поменяли периодичность курсирования

№ 773/744 Киев-Шостка – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)

№ 781/782 Киев-Черкассы – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)

Какие поезда добавили:

№ 77/78 Харьков-Мариуполь

№ 119/120 Львов-Запорожье

№ 719/720 Харьков-Киев

№ 19/20 Попасная-Киев – увеличено количество рейсов (по четным дням недели)

Стоит отметить, что с 11 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение с Закарпатьем из разных городов Украины – Лисичанска, Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Николаева.

Также было возобновлено железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском. Билеты на поезда в Указанных направлениях уже появились в продаже.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце вспыхнул скандал из-за пассажиров, которых сделали уборщиками.

А также рассказывали о том, что в Укрзализныце сообщили, как будут наказывать пассажиров, которые путешествуют без защитных масок.

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Новости Украины Укрзализныцяпоездтранспорт
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