Укрзализныця отменила поезда в популярных направлениях: новый график

Укрзализныця отменила несколько поездов дальнего следования в связи с карантином в Украине. Как сообщили в компании, в ближайшее время будут добавлены новые маршруты на майские праздники и летний период, но запуск будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Укрзализныци.
№29/30 Киев-Ужгород – отменен с 13 апреля
№ 5/6 Ужгород-Херсон – отменен с 13 апреля
№ 243/244 Киев-Рахов – отменен с 14 апреля
№ 773/744 Киев-Шостка – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)
№ 781/782 Киев-Черкассы – теперь будет ездить три раза в неделю (вместо пяти)
№ 77/78 Харьков-Мариуполь
№ 119/120 Львов-Запорожье
№ 719/720 Харьков-Киев
№ 19/20 Попасная-Киев – увеличено количество рейсов (по четным дням недели)
Стоит отметить, что с 11 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение с Закарпатьем из разных городов Украины – Лисичанска, Киева, Харькова, Запорожья, Одессы и Николаева.
Также было возобновлено железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском. Билеты на поезда в Указанных направлениях уже появились в продаже.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце вспыхнул скандал из-за пассажиров, которых сделали уборщиками.
А также рассказывали о том, что в Укрзализныце сообщили, как будут наказывать пассажиров, которые путешествуют без защитных масок.