"Укрзалізниця" хоче змінити тарифне регулювання: що буде з цінами на квитки

"Укрзалізниця" хоче переглянути тарифне регулювання, щоб на вартість квитків на поїздки в пасажирських поїздах впливала дата їх покупки/замовлення. За словами директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського, подібне нововведення можливе в майбутньому, а в 2022 році підвищення цін не планується.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

У компанії зауважили, що протягом 2021-го ціни в пасажирському сполученні вони індексували "дуже плавно".

"Не одномоментно, а в прив'язці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік", - говорить Перцовський.

В УЗ також планують окремі послуги стимулювати промо-тарифами.

"Наприклад, з туристичними операторами ми говоримо про те, щоб підтримати перевезення великих груп залізницею, встановивши знижки на масове резервування в залежності від розміру групи", - пояснив він.

Директора філії розповів, що "Укрзалізниця" має намір ініціювати перегляд тарифного регулювання для того, щоб вийти на більш гнучку цінову політику в пасажирському сегменті.

"Що мається на увазі: поширена практика серед транспортних операторів, коли, чим раніше купуєш квитки, тим вони дешевші, а якщо в останню хвилину - тим дорожчі", - сказав Перцовський.

Таким чином, вважають в компанії, їм вдасться збільшити середню прибутковість, але при цьому дати кращу ціну окремим пасажирам, найбільш чутливим до ціни.

"Як варіант зробити більше розмежування і по класах. Ще ми працюємо над можливістю зміни ціноутворення в прив'язці до відстаней", - пояснив він.

Зазначається, що для всього цього потрібні і певні регуляторні зміни, і програмні з точки зору перебудови поточної ІТ системи УЗ.