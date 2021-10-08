ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Укрзализныця" хочет изменить тарифное регулирование: что будет с ценами на билеты

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 08:02
"Укрзализныця" хочет изменить тарифное регулирование: что будет с ценами на билеты Коллаж РБК-Украина: в "Укрзализныце" рассказали, будут ли дорожать билеты на поезда
Автор: Владимир Костырин

"Укрзализныця" хочет пересмотреть тарифное регулирование, чтобы на стоимость билетов на поездки в пассажирских поездах влияла дата их покупки/заказа. По словам директора филиала "Пассажирская компания" УЗ Александра Перцовского, подобное новшество возможно в будущем, а в 2022 году повышение цен не планируется.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что в течение 2021-го цены в пассажирском сообщении они индексировали "очень плавно".

"Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год", - говорит Перцовский.

В УЗ также планируют отдельные услуги стимулировать промо-тарифами.

"Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", - объяснил он.

Директора филиала рассказал, что "Укрзализныця" среднесрочно намерена инициировать пересмотр тарифного регулирования для того, чтобы выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту - тем дороже", - сказал Перцовский.

Таким образом, считают в компании, им удастся увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене.

"Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", - пояснил он.

Отмечается, что для всего этого нужны и определенные регуляторные изменения, и программные с точки зрения перестройки текущей ИТ системы УЗ.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" попала в новый скандал из-за продажи билетов на вагоны, которых не было.

Напомним также, недавно "Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников, и таким образом для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Цены на проезд
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить