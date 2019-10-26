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Укрзалізниця запустила додаткові поїзди: куди можна поїхати

STYLERЖиття    26.10.2019 - 11:55
Укрзалізниця запустила додаткові поїзди: куди можна поїхати
Вокзал в Одесі (фото: twitter.com/uz_gov_ua)

Укрзалізниця додала кілька поїздів по найпопулярнішим напрямками

Укрзалізниця пустила нові поїзди на осінні канікули 2019. Нові рейси курсуватимуть у найпопулярніших напрямках між великими містами України. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Проїзні документи можна придбати онлайн або у залізничних касах. Як повідомляється, в осінні канікули будуть додані рейси як мінімум в 18 напрямках:

  • Поїзд № 162/161 Миколаїв-Київ курсуватиме до Києва 2 листопада. У Миколаїв відправиться 3 листопада.
  • Поїзд № 168 Львів-Одеса відправиться в рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.
  • Поїзд № 192/191 Львів-Київ курсуватиме в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.
  • Поїзд № 205 Покровськ-Харків курсуватиме в обох напрямках 26 жовтня, 1 і 3 листопада.
  • Поїзд № 217/218 Київ-Рахів 25 жовтня і 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку - 27 жовтня і 2 листопада.

Укрзалізниця запустила додаткові поїзди: куди можна поїхати

Ілюстративне фото (facebook.com/donzaliznytsia)

  • Поїзд № 237 Дніпро-Київ відправиться в обох напрямках 25 жовтня і 3 листопада.
  • Поїзд № 242/241 Одеса-Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день, в напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада - через день в Одесу.
  • Поїзд № 252/251 Одеса-Дніпро-Харків буде мати рейси 25 жовтня, 1 і 3 листопада. Назад відправиться 26 жовтня і 2 листопада.
  • Поїзд № 268/267 Ковель-Київ курсуватиме 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада. Рейси назад відбудуться 28, 30 жовтня та 1 листопада.

Нагадаємо, що Укрзалізниця зазнала критики через низький рівень сервісу у фірмовому поїзді з дорогими квитками.

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