Укрзалізниця готує нововведення в меню для дітей і дорослих: які страви (фото)
У поїздах Укрзалізниці з'явиться окреме дитяче меню, яке будуть пропонувати маленьким пасажирам на борту "Інтерсіті+" вже від 18 березня.
Про це передали в прес-центрі Укрзалізниці.
Дитяче меню в швидкісних поїздах
За словами директора філії УЗ Олександра Перцовського, "фішкою" стане інтерактивна упаковка, яке має додаткову функцію - розважити дітей під час подорожі.
У швидкісних поїздах буде дитяче меню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У компанії також розповіли, які страви входитимуть до цього спеціального меню для дітей:
- кольорова паста,
- курячий биточок,
- овочеві роли
- корисний смаколик.
Для дорослих пасажирів меню оновлять
Крім того, з 18 березня буде оновлено також і меню "дорослих" ланчів: як для м'ясоїдів, так і для вегетаріанців.
Зазначається, що ціни при цьому не зміняться.
Перцовський розповів, що розглядається також введення різних видів сезонного меню, які б представили смачну Україну - мова йде про різні меню, які представляють регіональні особливості та багатство національної кухні.
"Отримуючи численні позитивні відгуки пасажирів щодо запровадження харчування у поїздах, не хочемо зупинятися на досягнутому й незабаром запропонуємо пасажирам мандрівку кулінарною Україною", - зазначив він.
Такі нововведення в меню з'являться не тільки у швидкісних поїздах, але й у поїздах далекого сполучення.
Пілотний проект Укрзалізниця планує запустити цієї весни.
У поїздах Укрзалізниці з'явиться дитяче меню, і оновлене - для дорослих (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця продовжить запускати спецрейси в "червону зону" до скасування обмежень.