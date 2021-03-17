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Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)

Новина українською → Среда 17 марта 2021 19:04
Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото) В поездах Укрзализныци появится детское меню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В поездах Укрзализныци появится отдельное детское меню, которое будут предлагать маленьким пассажирам на борту "Интерсити+" уже с 18 марта.

Об этом передали в пресс-центре Укрзализныци.

Детское меню в скоростных поездах

По словам директора филиала УЗ Александра Перцовского, "фишкой" станет интерактивная упаковка, которое имеет дополнительную функцию - развлечь детей во время путешествия.

Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)

В скоростных поездах будет детское меню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В компании также рассказали, какие блюда будут входить в это специальное меню для детей:

  • разноцветная паста,
  • куриный биточек,
  • овощные роллы
  • полезное лакомство.

Для взрослых пассажиров меню обновят

Кроме того, с 18 марта обновятся также и меню "взрослых" ланчей: как для мясоедов, так и для вегетарианцев.

Отмечается, что цены при этом не изменятся.

Перцовский рассказал, что рассматривается также введение различных видов сезонного меню, которые бы представили вкусную Украину - речь идет о разных меню, которые представляют региональные особенности и богатство национальной кухни.

"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие по кулинарной Украине", - отметил он.

Такие новшества в меню появятся не только в скоростных поездах, но и в поездах дальнего следования.

Пилотный проект Укрзализныця планирует запустить этой весной.

Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)Укрзализныця готовит новшества в меню для детей и взрослых: какие будут блюда (фото)

В поездах Укрзализныци появится детское меню, и обновленное - для взрослых (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее сообщалось, что Укрзализныця продолжит запускать спецрейсы в "красную зону" до отмены ограничений.

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