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До яких країни можна виїхати з України поїздом: перелік маршрутів

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 14:29
До яких країни можна виїхати з України поїздом: перелік маршрутів Фото: поїздом можна потрапити з України до кількох країн (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ілона Свиридова

У розкладі "Укрзалізниці" на сьогодні є 14 міжнародних маршрутів. Більшість з них - до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію "Укрзалізниці", доступну на її офіційному Telegram-канал.

Повідомляється, що в розкладі є наступні маршрути, які обслуговує УЗ:

  • № 31/32 Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига
  • Безпересадочні вагони № 21/431, № 22/432 Київ - Відень курсують цілий рік щодня, 23/433 Київ - Відень курсує в дні підвищеного пасажиропотоку в складах поїздів № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.
  • № 19/20, 27/28 Львів - Пшемисль
  • № 36/35 Одеса - Пшемисль
  • № 51/52 Львів - Вроцлав, з безпересадочним вагоном Київ - Вроцлав, який курсує у складі поїздів № 749/51-52/750 з перепричепом на станції Львів
  • № 67/68 Київ - Варшава
  • № 90/89, 705/706, 715/716 Київ - Пшемисль

Маршрути, які обслуговують закордонні залізничні компанії:

  • № 34/33 Будапешт - Мукачево
  • № 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь - Чоп
  • № 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь
  • № 32521 Мукачево - Захонь
  • № 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево
  • № 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп
  • № 8861/8862 Кошице - Чоп

Також повідомляється, що в новому графіку руху передбачено курсування двох пар нових поїздів:

  • № 19/20 Львів - Пшемисль
  • № 27/28 Львів - Пшемисль

Нагадаємо, залізничне сполучення з Польщею відновиться тільки 10 жовтня.

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