Укрзалізниця знову годуватиме пасажирів і відкриває вагони-ресторани: які правила

У поїздах Укрзалізниці поновили харчування (колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця поновила харчування в поїздах і назвала правила для пасажирів

Укрзалізниця поновила надання послуги харчування для пасажирів швидкісних поїздів. Таке рішення було прийнято після ослаблення обмежень, введених під час карантину.

Також у поїздах далекого сполучення почали продавати кондитерські вироби, воду та інші холодні напої. Про це 23 липня передали в прес-службі УЗ.

"Так, під час подорожі швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті пасажири можуть придбати не лише питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці та готові страви, які попередньо розфасовані в щільно закриту тару та не потребують нагрівання", - йдеться в повідомленні.

При цьому пасажири повинні дотримуватися наступних правил:

безпечна дистанція

у вагоні-буфеті можуть перебувати максимум 2 людини.

При цьому розносну торгівлю з мобільних візків і доставку замовлення з вагона-буфета на місце поки не здійснюватимуть.

В Укрзалізниці уточнили, що реалізація продуктів харчування в пасажирських поїздах стала можливою завдяки постанові МОЗ № 39 від 3 липня "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Раніше ми писали про те, що Укрзалізниця запускає ще кілька поїздів і розповідали, куди можна буде поїхати.

Також повідомлялося, що у поїздах, які прямують до Києва, будуть продавати повністю всі квитки.