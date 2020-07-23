Укрзализныця снова будет кормить пассажиров и открывает вагоны-рестораны: какие правила

В поездах Укрзализныци возобновили питание (коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця возобновила питание в поездах и назвала правила для пассажиров

Укрзализныця возобновила предоставление услуги питания для пассажиров скоростных поездов. Такое решение было принято после ослабления ограничений, введенных во время карантина.

Также в поездах дальнего следования начали продавать кондитерские изделия, воду и другие холодные напитки. Об этом 23 июля передали в пресс-службе УЗ.

"Так, во время путешествия скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры могут приобрести не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке и готовые блюда, которые предварительно расфасованные в плотно закрытую тару и не требующих нагрева", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры должны соблюдать следующие правила:

безопасная дистанция

в вагоне-буфете могут находиться максимум 2 человека.

При этом разносную торговлю с мобильных тележек и доставку заказа из вагона-буфета на место пока осуществлять не будут.

В Укрзализныце уточнили, что реализация продуктов питания в пассажирских поездах стала возможной благодаря постановлению Минздрава № 39 от 3 июля "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации железнодорожных перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)".

Ранее мы писали о том, что Укрзализныця запускает еще несколько поездов и рассказывали, куда можно будет поехать.

Также сообщалось, что в поездах, которые следуют в Киев, будут продавать полностью все билеты.