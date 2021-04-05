В Укрзалізниці спалахнув новий скандал: пасажирів зробили прибиральниками

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. У поїзді Київ-Ізмаїл настільки брудні вагони, що пасажирам доводиться їх мити власноруч.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Олег Васильєв, опублікувавши фото-докази.
На думку Олега, вагони поїзда Київ-Ізмаїл одні з найбрудніших в Укрзалізниці.
"Ось так пасажири самі миють вікна вагонів. До речі, у складі поїзда Київ-Ізмаїл є найбрудніший вагон, який я тільки бачив, просто жах ..." - прокоментував фото автор посту.
Зазначимо, що стало відомо, хто ж є пасажиром, який сам вирішив помити вагон. Це іноземець Йоханес Андерсен з Копенгагена.
В коментарях українці прокоментували інцидент.
Як ми писали раніше, в "Укрзалізниці" розповіли, що будуть робити з пасажирами без масок.