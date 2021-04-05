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В Укрзализныце вспыхнул новый скандал: пассажиров сделали уборщиками

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця угодила в новый скандал. В поезде Киев-Измаил настолько грязные вагоны, что пассажирам приходится их мыть собственноручно.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Олег Васильев, опубликовав фото-доказательства.

По мнению Олега, вагоны поезда Киев-Измаил одни из самых грязных в Укрзализныце.

"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ..." - прокомментировал фото автор поста.

В Укрзализныце пассажиры моют грязные вагоны сами (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Отметим, что стало известно, кто же является пассажиром, который сам решил помыть вагон. Это иностранец Йоханес Андерсен из Копенгагена.

В комментариях украинцы прокомментировали инцидент.

  • В УЗ могли бы использовать открытый онлайн сервис где пассажиры им бы писали о таких недочетах, например, группу в фб, Горячая линия Укрзализныци, но они не хотят, боятся огласки.
  • Однажды ездил в автобусный тур по Европе. Уже на третий день я просил у водителя автобуса, чтобы тот дал ведро и швабру, чтобы помыть окно, возле своего сидения.
  • 9,5 років тому ми протирали зовні вікно в міській електричці, щоб фотографувати через скло краєвиди Києва.
  • Скоро тормозные колодки пассажиры сами будут покупать, чтобы доехать с тормозами.
  • Ганьба залізниці за такі умови!

Как мы писали ранее, в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок.

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Новости Украины Укрзализныця
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