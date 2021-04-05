В Укрзализныце вспыхнул новый скандал: пассажиров сделали уборщиками

Укрзализныця угодила в новый скандал. В поезде Киев-Измаил настолько грязные вагоны, что пассажирам приходится их мыть собственноручно.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал Олег Васильев, опубликовав фото-доказательства.
По мнению Олега, вагоны поезда Киев-Измаил одни из самых грязных в Укрзализныце.
"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ..." - прокомментировал фото автор поста.
Отметим, что стало известно, кто же является пассажиром, который сам решил помыть вагон. Это иностранец Йоханес Андерсен из Копенгагена.
В комментариях украинцы прокомментировали инцидент.
Как мы писали ранее, в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок.