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В "Укрзалізниці" зробили заяву про поїздки під час локдауну

П'ятниця 08 січня 2021 11:22
В "Укрзалізниці" зробили заяву про поїздки під час локдауну
Посилення карантину не вплине на роботу "Укрзалізниці" (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

З 8 січня в Україні стартував локдаун з обмеженнями, він триватиме до 24 січня. В "Укрзалізниці" розповіли, як посилення карантину в країні позначиться на русі поїздів.

У прес-службі відомства розповіли, що поїзди далекого і приміського сполучення курсуватимуть за звичним графіком. Масковий режим в поїздах залишається незмінним.

"Укрзалізниця забезпечить всі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів обов'язково дотримуватися масочного режиму під час подорожей і користуватися антисептиком", - розповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" цього року додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Новий рік в потягах зустріли понад 5,4 тисячі пасажирів, а всього у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. В цей період буде заборонено повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що посилення карантину в січні необхідно для того, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу в Україні. Він також вважає, що локдаун зменшить навантаження на медичну систему.

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