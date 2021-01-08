В "Укрзализныце" сделали заявление о поездках во время локдауна

Усиление карантина не повлияет на работу "Укрзализныци" (фото: РБК-Украина)

С 8 января в Украине стартовал локдаун с ограничениями, он продлится до 24 января. В "Укрзализныце" рассказали, как усиление карантина в стране отразится на движении поездов.

В пресс-службе ведомства рассказали, что поезда дальнего и пригородного сообщения будут курсировать по обычному графику. Масочный режим в поездах остается неизменным.

"Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий. Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочного режима во время путешествий и пользоваться антисептиком", - рассказали в "Укрзализныце".

Напомним, что "Укрзализныця" в этом году дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Новый год в поездах встретили более 5,4 тысячи пассажиров, а всего в эти праздничные сутки курсировало 60 пассажирских поездов.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января усилят карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в январе необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине. Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему.